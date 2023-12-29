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В новогоднюю ночь телеканалы России почти не будут показывать иностранные фильмы и сериалы

В новогоднюю ночь телеканалы России почти не будут показывать иностранные фильмы и сериалы
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В новогоднюю ночь и 1 января российские телеканалы почти не будут показывать зарубежные фильмы и сериалы. На это обратил внимание «Кинопоиск», ссылаясь в том числе на данные Mediascope и телепрограмму.

Так, из лидеров телесмотрения зарубежный контент будут показывать РЕН ТВ («Один дома 3», «Поездка в Америку»), СТС («Норм и несокрушимые») и ТВ-3 («Леди Баг и Супер-Кот»). Остальные крупные российские телеканалы сделают ставку на классический советский контент и недавние премьеры, включая «Чебурашку» и «Вызов».

Пока неясно, насколько большую аудиторию смогут привлечь телеканалы, делая ставку на отечественные фильмы и сериалы. Ожидается, что зрительский охват позволят увеличить в том числе онлайн-кинотеатры, которые также транслируют контент с российского ТВ.

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