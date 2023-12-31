Уже завтра Steam перестанет работать на Windows 7 и Windows 8

Уже завтра Steam завершит официальную поддержку операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. С 1 января 2024 года Valve больше не сможет гарантировать полноценную работоспособность своего цифрового магазина и перестанет оказывать техническую поддержку пользователям устаревших ОС.

Завершение поддержки не означает, что Steam полностью перестанет работать на Windows 7, 8 и 8.1. Однако клиент больше не будет получать патчи безопасности и важные апдейты, что в конечном итоге наверняка приведёт к отказу от обслуживания малопопулярных систем. В Valve призвали игроков срочно обновиться как минимум до Windows 10, отмечая, что на «семёрке» и «восьмёрке» уже не поддерживаются многие программы, включая браузеры.

По данным Steam, цифровым магазином на Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 пользуются всего лишь 0,91% от всей аудитории сервиса.