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Глава Marvel Studios: абсолютно все фильмы и сериалы Marvel — часть киновселенной

Глава Marvel Studios: абсолютно все фильмы и сериалы Marvel — часть киновселенной
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В октябре 2023 года вышла книга «Кинематографическая вселенная Marvel: Официальная хронология». Работа охватывает первые четыре этапа КВМ, включая 32 фильма и 21 сериал.

Однако только спустя три месяца после её выпуска профильные ресурсы обратили внимание на цитату главы Marvel Studios из начала книги. По словам Кевина Файги, абсолютно все фильмы и сериалы Marvel — часть киновселенной.

К примеру, «Человек-паук: Нет пути домой» подтвердил каноничность оригинальных фильмов о супергерое от Сэма Рэйми, «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — Профессора Икс в исполнении Патрика Стюарта, а «Дэдпул 3» канонизирует Росомаху Хью Джекмана.

Ранее Marvel Studios заявила об увольнении Джонатана Мейджорса — он больше не будет сниматься в проектах киновселенной и не появится в роли Канга-завоевателя.

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