Marvel уволила Джонатана Мейджорса: актёр больше не будет играть Канга

Вскоре после того, как Джонатана Мейджорса признали виновным в физическом насилии над бывшей девушкой, Marvel Studios заявила об увольнении актёра — он больше не будет сниматься в проектах киновселенной и не появится в роли Канга-завоевателя.

Мейджорс играл очень важного персонажа для киновселенной — Канг должен был стать новым масштабным злодеем фильмов и сериалов Marvel. Его представляли как угрозу невероятных масштабов, он был куда опаснее Таноса — первого масштабного злодея киновселенной.

На сегодня Мейджорс сыграл роль лишь в паре проектов: в провальном фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и в двух сезонах «Локи». При этом злодею планировали посвятить отдельный фильм — «Мстители: Династия Канга».