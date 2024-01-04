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YouTube удалил обзор фильма «Чук и Гек» от BadComedian

YouTube удалил обзор фильма «Чук и Гек» от BadComedian
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На днях блогер и кинокритик Евгений BadComedian Баженов выпустил обзор фильма «Чук и Гек. Большое приключение». Около часа назад Баженов сообщил, что YouTube удалил его ролик.

По словам BadComedian, причиной послужило то, что в ролике демонстрировалась сцена того, как несовершеннолетние проваливаются под лёд и тонут, а также становятся жертвами нападения волков и медведя.

Youtube удалил мой последний обзор из-за того, что сцены в фильме «Чук и Гек» нарушают правила ютуба, а именно: показывают, как несовершеннолетние проваливаются под лёд и тонут, вмерзают в снег, а также становятся жертвами нападения волков и медведя. YouTube расценивает это как опасный контент, потому что он затрагивает детей/демонстрирует насилие над ребёнком. И сложно спорить с YouTube, так как в обзоре я в общем-то с этого и охереваю. Но непонятно, как без этих сцен критиковать фильм. Сейчас пытаюсь урегулировать вопрос с поддержкой.

Блогер отметил, что попытается решить вопрос с поддержкой площадки и вернуть видео, но никакой точной информации пока что нет.

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