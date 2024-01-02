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Арт для новогодней распродажи Steam нарисовала российская художница

Арт для новогодней распродажи Steam нарисовала российская художница
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21 декабря в цифровом магазине Steam стартовала масштабная новогодняя распродажа. Внимательные пользователи заметили, что арт для неё нарисовала российская художница под ником waneella.

Арт для Steam
Арт для Steam
Оригинальный арт
Оригинальный арт

Получается весьма ироничная ситуация, поскольку Steam недоступен большинству жителей России. Стоит отметить, что Valve не первый раз использует работы waneella — до этого её арты стали символами осенней распродажи в 2023 и 2019 году.

Напомним, новогодняя распродажа в Steam продлится до 4 января 21:00 мск. На протяжении двух недель размер скидок будет неизменным.

Также 1 января Steam завершила официальную поддержку операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 — программа больше не будет получать патчи безопасности и важные апдейты.

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