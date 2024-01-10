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Владимир Путин сравнил западные и советские мультфильмы

Владимир Путин сравнил западные и советские мультфильмы
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На этой неделе президент РФ Владимир Путин встретился с представителями общественности Анадыря. В ходе мероприятия руководитель страны сравнил западные и советские мультфильмы.

Смотришь современные мультики западного производства — там всё стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого фильма. Как дети только это выдерживают.

По мнению Владимира Путина, советские мультфильмы «совсем другого качества». Они оказывают на формирующегося человека совершенно другое эмоциональное и эстетическое воздействие. Конкретные примеры президент России не привёл.

Также в конце декабря Владимир Путин поручил проверять информацию в видеоиграх на соответствие законам России. Президент хочет увидеть доклад о проделанной работе к 30 апреля.

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Владимир Путин поручил проверять информацию в видеоиграх на соответствие законам России
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