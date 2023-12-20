Владимир Путин поручил проверять информацию в видеоиграх на соответствие законам России

На сайте Кремля появилась информация о том, что президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг и учёт финансовых операций, связанных с видеоиграми, которыми владеют иностранные организации.

Также поручены проведение мониторинга информации, содержащейся в видеоиграх, и её проверка на соответствие российским законам. Ещё президент поручил разработать меры по поддержке рынка отечественных видеоигр и игровых сервисов, привлечению инвестиций в их разработку и повышению конкурентоспособности.

Отмечается, что разработкой мер займётся Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр и «иные заинтересованные организации».

Доклад о проделанной работе должен быть предоставлен президенту к 30 апреля 2024 года, а после этого — ежегодно.