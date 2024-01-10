Леонардо Ди Каприо сыграет в новом фильме от создателя «Нефти»

Журналисты издания Deadline сообщили, что голливудский актёр Леонардо Ди Каприо сыграет в новом фильме режиссёра Томаса Андерсона («Призрачная нить», «Нефть»). Ко всему прочему, в картине снимутся Реджина Холл («Очень страшное кино») и Шон Пенн («Путь Карлито»).

Андерсон выступит сценаристом ленты и будет продюсировать её вместе с Сарой Мёрфи и Адамом Сомнером. Съёмки безымянного фильма стартуют 21 января в Калифорнии. Дистрибьютором картины станет компания Warner Bros.

Отмечается, что лента будет самой коммерческой в карьере Томаса Андерсона — бюджет у неё соответсвующий. Название, детали сюжета, каст и другие подробности пока не раскрываются.

На данный момент неизвестны как дата, так и сроки премьеры картины.