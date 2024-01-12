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«Мне пока следует исчезнуть»: Марго Робби считает, что зрители устали от неё из-за «Барби»

«Мне пока следует исчезнуть»: Марго Робби считает, что зрители устали от неё из-за «Барби»
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В большом интервью для издания Deadline актриса Марго Робби поговорила о своих ролях в кино и об отношении зрителей к ней. Робби считает, что была слишком долго на виду у аудитории, поэтому это могло надоесть.

По словам актрисы, она хочет на некоторое время пропасть с поля зрения людей, чтобы они отдохнули от «Барби», поскольку всё лето фильм был на слуху, как и новости о нём.

Я также думаю, что сейчас всех, вероятно, тошнит от одного моего вида. Мне, вероятно, следует на некоторое время исчезнуть с экранов. Если я снова где-то снимусь в ближайшее время, люди скажут: «Снова она? Мы только что провели с ней целое лето». Я не знаю, что буду делать дальше, но надеюсь, что это ненадолго.

Актриса, конечно, не берёт паузу в карьере, а просто хочет дать зрителям от себя отдохнуть.

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