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«Там больше нет места для комиков»: Кевин Харт — о церемонии вручения премии «Оскар»

«Там больше нет места для комиков»: Кевин Харт — о церемонии вручения премии «Оскар»
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Знаменитый американский комик и актёр Кевин Харт заявил, что не вернётся к роли ведущего «Оскара». Стендапер должен был стать ведущим шоу в 2019 году, однако отказался от своей должности на фоне массовой критики его оскорбительных шуток многолетней давности.

Харт считает, что нынешний «Оскар» больше не подходит для ведущих-комиков. По его словам, в больших голливудских церемониях сейчас просто не осталось места для комедии и различных шуток, всё стало куда серьёзнее и уважительнее друг к другу.

«Оскар» — это уже не комедийная среда. Я думаю, что однажды они подобрали правильный формат, когда в роли ведущих выступали разные люди из индустрии, и это хорошо. Это совместная работа, разные личности отвечают за первый, второй и третий акты, но для комиков места просто не осталось.

Интересно, что ведущим «Оскара-2023» как раз стал комик и телезвезда — Джимми Киммел. Он провёл церемонию уже в третий раз. Церемония вручения «Оскар-2024» пройдёт 11 марта, все детали и номинанты станут известны в конце января.

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