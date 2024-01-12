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Сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» превысили 800 млн рублей

Сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» превысили 800 млн рублей
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Сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» превысили 804 млн рублей. Для достижения такого результата анимационной ленте понадобилось чуть больше двух недель.

Исходя из данных «Фонда Кино», с каждым днём заработок мультфильма становится всё меньше и меньше. Поэтому ему навряд ли удастся преодолеть планку в 1 млрд рублей.

Фото: «ФОНД КИНО»

Напомним, анимационная картина рассказывает о том, как три богатыря попытаются выяснить, что происходило раньше, чем «давным-давно». Персонажам предстоит вернуть Князя, Алёшу Поповича и коня Юлия в их время, а также выяснить, кто такой Пуп Земли.

Премьера «Трёх богатырей и Пупа Земли» в российском прокате состоялась 28 декабря. Это уже 12-й проект в серии за 19-летнюю историю франшизы.

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