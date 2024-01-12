Звезда «Слова пацана» Иван Янковский сыграет в драматическом сериале «Аутсорс»

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Исполнитель роли Вовы Суворова в сериале «Слова пацана» Иван Янковский приступил к работе над следующим проектом. Им стал драматическое шоу «Аутсорс», который будет снят по мотивам повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера».

Янковский сыграет сотрудника тюрьмы спецназначения, где исполняются смертные приговоры. Согласно сюжету, главный герой вместе с прокурором, тюремным врачом и надзирателями организует бизнес по исполнению наказаний для обычных людей — они смогут отомстить убийцам и привести приговор в исполнение.

Режиссёром сериала выступил Душан Глигоров («Хрустальный»), а шоураннером и сценаристом — Анна Козлова («Медиатор»). Имена актёров из каста пока не раскрываются.

Премьера «Аутсорса» состоится в стриминговом сервисе Okko в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.

Кадры со съёмок

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko