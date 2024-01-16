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Блогер превратил PS5 в игровой планшет с OLED-дисплеем

Блогер превратил PS5 в игровой планшет с OLED-дисплеем
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Популярный техноблогер DIY Perks выпустил новый ролик, посвящённый PlayStation 5. В нём автор превратил обычную консоль в настоящий планшет, уменьшив её размеры в несколько раз.

Видео доступно на YouTube-каналеDIY Perks. Права на видео принадлежат DIY Perks.

Для начала блогер полностью разобрал PS5 по деталям и поместил все нужные компоненты на компактную материнскую плату. Первые тесты с отдельным дисплеем показали, что консоль очень быстро перегревается, из-за чего DIY Perks решил переделать систему охлаждения, добавив сразу несколько кулеров, предназначенных для игровых ноутбуков.

Система охлаждения компактной PS5

Система охлаждения компактной PS5

Фото: DIY Perks

После этого блогер распечатал кастомный корпус на 3D-принтере с похожим на PlayStation логотипом в чёрно-белых цветах. Оставался лишь один вопрос — какой у «планшета» будет дисплей? Сперва автор попробовал LCD-экран, однако его не устроила яркость и размытость изображения. Поэтому DIY Perks остановился на ярком OLED-дисплее с настоящим чёрным цветом.

Установленный на «планшет» OLED-дисплей

Установленный на «планшет» OLED-дисплей

Фото: DIY Perks

Наконец, для питания планшета-консоли блогер создал специальный блок питания, который получился даже меньшего размера, чем у стандартных ноутбуков. В конечном итоге у него получилась настоящая карманная PS5 с ярким дисплеем, улучшенной системой охлаждения и поддержкой всех функций обычной консоли.

Сравнение PS5 Slim и PS5-планшета

Сравнение PS5 Slim и PS5-планшета

Фото: DIY Perks

Форм-фактор PS5-планшета

Форм-фактор PS5-планшета

Фото: DIY Perks

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