В PS Store стартовала новая распродажа «Новогодние предложения»

В PlayStation Store стартовала распродажа «Новогодние предложения». Скидки получили около 2 тыс. игр и различных дополнений к ним. По сниженной цене можно купить ремейк Atomic Heart, ремейк Dead Space, Resident Evil Village, Sonic Frontiers и другие тайтлы.

Самые интересные предложения

Распродажа продлится до 1 февраля.