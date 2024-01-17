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В PS Store стартовала новая распродажа «Новогодние предложения»

В PS Store стартовала новая распродажа «Новогодние предложения»
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В PlayStation Store стартовала распродажа «Новогодние предложения». Скидки получили около 2 тыс. игр и различных дополнений к ним. По сниженной цене можно купить ремейк Atomic Heart, ремейк Dead Space, Resident Evil Village, Sonic Frontiers и другие тайтлы.

Самые интересные предложения

Распродажа продлится до 1 февраля.

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