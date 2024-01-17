Режиссёр «Шазама!» снимет фильм ужасов по хоррор-игре Until Dawn

Режиссёр «Шазама!» и «Шазама 2» Дэвид Ф. Сандберг снимет экранизацию видеоигры Until Dawn. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, которое поделилось подробностями сделки.

По данным СМИ, грядущая картина станет новым творением киностудии PlayStation Productions, сформированную Sony в 2019 году. За сценарий отвечает Гари Доберман — один из авторов хорроров «Оно» и «Проклятии монахини». Кто сыграет главные роли в картине и когда состоится её выход, пока неизвестно.

Оригинальная Until Dawn вышла в 2015 эксклюзивно на PlayStation 4 и рассказывала о группе молодых людей, которые пытаются дожить до рассвета в поместье Блэквуд, пока за ними охотится таинственный маньяк. По ходу сюжета герои выясняют, что в деле замешаны потусторонние силы.