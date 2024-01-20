В турецком PS Store резко подорожали более 300 игр — второй раз с начала года

19 января в турецком PS Store произошло очередное резкое повышение цен на игры. Сообщается, что в этот раз подорожание затронуло более 300 позиций.

К примеру, стоимость Gran Turismo 7 увеличилась в два раза — до 1499 с 699 лир. Стоит отметить, что ситуация затронула не только сами игры, но и дополнения к ним.

Краткий перечень подорожавших игр

Dying Light 2 — 1099 лир (ранее было 469 лир)

Marvel's Guardians of the Galaxy — 1299 лир (ранее было 699 лир)

Metro Exodus — 549 лир (ранее было 259 лир)

SIFU Deluxe Edition — 899 лир (ранее было 499 лир)

Need For Speed Heat для PS4 — 1799 лир (ранее было 999 лир)

Little Nightmares 2 Deluxe Edition — 749 лир (ранее было 349 лир)

Like A Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition — 1999 лир (ранее было 1099 лир)

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition — 749 лир (ранее было 299 лир)

Напомним, это уже второе подорожание в турецком PS Store с начала года. В предыдущий раз Sony подняла цены сразу после завершения зимней распродажи.