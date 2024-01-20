В турецком PS Store резко подорожали более 300 игр — второй раз с начала года
19 января в турецком PS Store произошло очередное резкое повышение цен на игры. Сообщается, что в этот раз подорожание затронуло более 300 позиций.
К примеру, стоимость Gran Turismo 7 увеличилась в два раза — до 1499 с 699 лир. Стоит отметить, что ситуация затронула не только сами игры, но и дополнения к ним.
Краткий перечень подорожавших игр
- Dying Light 2 — 1099 лир (ранее было 469 лир)
- Marvel's Guardians of the Galaxy — 1299 лир (ранее было 699 лир)
- Metro Exodus — 549 лир (ранее было 259 лир)
- SIFU Deluxe Edition — 899 лир (ранее было 499 лир)
- Need For Speed Heat для PS4 — 1799 лир (ранее было 999 лир)
- Little Nightmares 2 Deluxe Edition — 749 лир (ранее было 349 лир)
- Like A Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition — 1999 лир (ранее было 1099 лир)
- Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition — 749 лир (ранее было 299 лир)
Напомним, это уже второе подорожание в турецком PS Store с начала года. В предыдущий раз Sony подняла цены сразу после завершения зимней распродажи.
Подробнее о предыдущем подорожании
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