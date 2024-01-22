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Авторы скандальной The Day Before уже работают над своей новой игрой — СМИ

Авторы скандальной The Day Before уже работают над своей новой игрой — СМИ
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11 декабря российский шутер The Day Before перестал продаваться в Steam. Это произошло спустя четыре дня после релиза игры в раннем доступе магазина Valve и через несколько часов после объявления о закрытии студии FNTASTIC, разработчиков проекта. Чуть позже авторы объявили о завершении поддержки серверов проекта 22 января — после этой даты контент будет недоступен.

Как сообщает издание CD-Action со ссылкой на бывшего сотрудника компании, руководители ныне закрытой студии Эдуард и Айсен Готовцевы уже работают над своим новым проектом. Это мобильная игра, разработка которой стартовала за несколько месяцев до релиза The Day Before. Сейчас над ней трудятся в том числе и бывшие сотрудники FNTASTIC, которые согласились продолжить работу над новой игрой после скандального провала MMO-шутера.

Никаких деталей о проекте пока нет. Судя по всему, разработчики продолжат держать проект в тайне, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание на фоне своего последнего релиза.

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