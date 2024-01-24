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Авторы скандальной The Day Before отвергли обвинения в обмане игроков

Авторы скандальной The Day Before отвергли обвинения в обмане игроков
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Разработчики The Day Before из студии Fntastic опубликовали обращение к игрокам в своих соцсетях. Авторы скандального шутера отвергли большинство обвинений в сторону студии на тему «дезинформации от анонимных источников», которые рассказывали о производстве экшена в недрах компании.

По словам Fntastic, разработчики не обманывали геймеров и тут же вернули деньги всем желающим после закрытия проекта. При этом авторы считают, что реализовали все функции, ранее показанные в трейлерах. Исключениями стали лишь «пара мелких функций», которые появились бы в шутере с выходом полной версии.

Мы реализовали всё, что было показано в трейлерах: от обустройства домов и создания большого детализированного мира до машин, адаптированных для бездорожья. Исключение составили только пара мелких функций, таких как паркур, который мы отключили из-за багов, но он должен был появиться в полной версии игры.

В Fntastic отметили, что у них прекрасные отношения с издателем Mytona, на которые не повлиял провал The Day Before. По мнению разработчиков, на скандальном шутере заработали только «определённые блогеры, которые с самого начала создавали недостоверный громкий контент с целью набора просмотров и подписчиков».

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