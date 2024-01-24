Microsoft отложила релиз Windows 12 до 2025 года — СМИ

Microsoft перенесла релиз Windows 12 на 2025 год, несмотря на планы по выпуску новой ОС каждые три года. Об этом сообщает издание Windows Central со ссылкой на свои источники в компании.

По данным портала, Windows 12 должна была выйти осенью 2024 года, однако теперь в этот срок компания планирует выпустить большой апдейт 24H2 для Windows 11. Это будет масштабное обновление, которое привнесёт в операционную систему множество функций искусственного интеллекта.

На изменение планов якобы повлиял Панос Панай, который недавно ушёл из Microsoft. Именно он отвечал за развитие Windows и принимал самые важные решения касательно будущего ОС. После его ухода корпорация Сатьи Наделлы якобы пересмотрела свои планы по выпуску Windows 12, релиз которой теперь намечен на 2025 год.