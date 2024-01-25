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В Госдуме предложили ускорить блокировку «зеркал» пиратских сайтов

В Госдуме предложили ускорить блокировку «зеркал» пиратских сайтов
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Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин поделился, что вместе с другими депутатами внёс на рассмотрение новый законопроект. Он призван усилить борьбу с интернет-пиратством, что позволит ускорить блокировку «зеркал» запрещённых сайтов.

Ко всему прочему депутаты предлагают обязать убирать копии пиратских сайтов из выдачи всех поисковых систем.

Мы предлагаем наделить РКН полномочиями по самостоятельному отслеживанию появления «зеркал» и оперативному прекращению доступа к ним.

По мнению Горелкина, такая мера не только защитит российских пользователей от опасного контента, но и предоставит возможность российским онлайн-кинотеатрам улучшить свои платформы и продукты.

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