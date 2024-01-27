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Sony требует убрать упоминание Bloodborne в игре Bloodborne Kart

Sony требует убрать упоминание Bloodborne в игре Bloodborne Kart
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Разработчица демейка Bloodborne Kart в стиле PlayStation 1 Лилит Уолтер рассказала, что получила письмо от Sony. Компания попросила убрать упоминание Bloodborne из игры.

По словам Уолтер, она исполнит требование Sony, однако релиз демейка придётся отложить.

Видео доступно на YouTube-канале Lilith Walther. Права на видео принадлежат Лилит Уолтер.

Изначально Bloodborne Kart была первоапрельской шуткой, однако концепция так сильно понравилась геймерам, что переросла в полноценную игру. Разработчица обещает, что на релизе в ней будет предусмотрено три режима: гонки, сражения и специальные уровни, которые выполнены в виде уникальных сценариев.

Bloodborne Kart должна была выйти 31 января. Новая дата релиза пока не раскрывается.

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