В разработке GTA 6 могут использовать нейросети для поведения NPC и дизайна интерьеров

Геймеры обратили внимание, что патенты компании Take-Two о нейросетях могут указывать на новые способы разработки GTA 6.

Авторы новой игры, вероятно, используют ИИ для создания дизайна интерьеров — к примеру, система может сама комбинировать предметы в комнатах. Нейросеть по патенту Take-Two также может менять окружение с течением времени.

Разработчики также могут применять нейросети в формировании NPC-персонажей: благодаря этому люди на улицах GTA 6 смогут адаптироваться к происходящему вокруг и всегда вести себя реалистично.

Ранее актёр, сыгравший Майкла в GTA 5, обратил внимание на нейросеть, которая пародировала его голос. Нед Люк назвал ИИ «дурацкой компьютерной имитацией», создатели которой грабят людей.