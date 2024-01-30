Участие в Играх Будущего подтвердили 277 команд из 107 стран

На ВДНХ в павильоне «Сбер» прошла жеребьевка Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в десяти дисциплинах: «ГАЗПРОМ Фиджитал-футбол», «Футбол для дружбы. Фиджитал», «Фиджитал-баскетбол со СБЕРОМ», «CS2+лазертаг», «Standoff 2+лазертаг», «VK PLAY: Warface + лазертаг», «Мир танков», «YOTA Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине Dota2», «YOTA Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине MLBB» и «ЛИГА СТАВОК Фиджитал-хоккей».

«Сегодня стали известны турнирные сетки в самых зрелищных, на мой взгляд, дисциплинах. Игры Будущего – постоянно расширяющаяся вселенная. Мы начинали с 16 дисциплин, потом увидели огромный интерес и расширили программу до 21 вида, сейчас еще добавился Футбол для дружбы для детей 9–13 лет. Уже подписаны соглашения с 277 командами из 107 стран – это серьезный международный уровень. И мы думаем над дополнительными турнирами по фиджитал-футболу, фидитал-баскетболу и Dota2 в рамках Игр Будущего, потому что есть еще участники, желающие попасть на наши соревнования. Все постоянно меняется – и, к счастью, в лучшую сторону. В сторону увеличения масштаба, усиления спортивного продукта и совершенствования картинки для зрителей», – отметил руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров.

Самым представительным по количеству стран-участниц стал вызов «Спорт». В его основе лежат популярные и зрелищные виды спорта, например, футбол, хоккей или баскетбол. В фиджитал-концепции они сочетаются с цифровыми аналогами – компьютерными играми жанра «спортивный симулятор». Всего в фиджитал-дисциплинах вызова «Спорт», входящих в основную программу Игр Будущего, заявлены участники из 77 стран мира.

«Фиджитал, особенно в игровых видах спорта, это очень интересно Всем участникам Игр Будущего приходится напряженно тренироваться, чтобы преуспевать в обоих мирах. Надеюсь, смогу сыграть в Казани, хотя я не очень хорош в виртуальном хоккее, у меня лучше получается на настоящем льду. Особенно важна психологическая устойчивость, потому что в компьютерной игре требуется даже больше концентрации, что на льду. Фиджитал-хоккей – новая дисциплина, еще не до конца изученная и поэтому особенно любопытная. Буду с интересом следить за Играми Будущего, желаю всем участникам удачи», – отметил олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

Более подробно со списками участников и расписанием соревнований можно ознакомиться на сайте Игр Будущего.

Отметим, что в Казани в рамках подготовки к турниру прошло десять Фиджитал Игр. В них приняли участие 178 команд, в составе которых выступили 1203 участника из 48 стран.

Игры Будущего – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологическим партнером Игр Будущего выступает VK Play. В первом турнире «Игры Будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 – в расширенной программе). Соревнования будут поделены на 5 категорий, или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

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