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Мультсериал «Гриффины» продлится ещё долгое время — недавно шоу исполнилось 25 лет

Мультсериал «Гриффины» продлится ещё долгое время — недавно шоу исполнилось 25 лет
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Недавно культовому комедийному мультсериалу «Гриффины» исполнилось 25 лет. Данное событие прокомментировал создатель шоу Сет Макфарлейн. По его словам, сериал продлится ещё «долгое» время.

Он всё ещё существует и процветает. У шоу по-прежнему огромная аудитория, и он является прекрасным примером наличия потребности у зрителя в чём-то. Так что мы не останавливаемся на достигнутом. Нет никаких признаков того, что сериал закончится в ближайшее время.

Премьера «Гриффинов» состоялась в далёком 1999 году — за это время успел выйти 21 сезон мультсериала. Ко всему прочему, шоу было 16 раз номинировано на премию «Эмми» (выиграло четыре раза) и 11 раз на премию «Энни» (выиграло три раза).

«Гриффины» по-прежнему остаются одним из самых популярных мультсериалов в мире.

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