Мультсериал «Гриффины» продлится ещё долгое время — недавно шоу исполнилось 25 лет

Недавно культовому комедийному мультсериалу «Гриффины» исполнилось 25 лет. Данное событие прокомментировал создатель шоу Сет Макфарлейн. По его словам, сериал продлится ещё «долгое» время.

Он всё ещё существует и процветает. У шоу по-прежнему огромная аудитория, и он является прекрасным примером наличия потребности у зрителя в чём-то. Так что мы не останавливаемся на достигнутом. Нет никаких признаков того, что сериал закончится в ближайшее время.

Премьера «Гриффинов» состоялась в далёком 1999 году — за это время успел выйти 21 сезон мультсериала. Ко всему прочему, шоу было 16 раз номинировано на премию «Эмми» (выиграло четыре раза) и 11 раз на премию «Энни» (выиграло три раза).

«Гриффины» по-прежнему остаются одним из самых популярных мультсериалов в мире.