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Появились персональные постеры с главными героями Death Stranding 2

Появились персональные постеры с главными героями Death Stranding 2
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Во время State of Play Хидео Кодзима показал большой трейлер Death Stranding 2. Помимо нового ролика с кучей свежих и непонятных кадров, авторы опубликовали и персональные постеры.

На них можно увидеть героиню актрисы Эль Фаннинг, Нормана Ридуса в образе Сэма, Леа Сейду, сыгравшую Фрэджайл, Троя Бэйкера в образе Хиггса и других героев, которых раньше не было.

Фото: Kojima Productions

Фото: Kojima Productions

Фото: Kojima Productions

Фото: Kojima Productions

Фото: Kojima Productions

Фото: Kojima Productions

Фото: Kojima Productions

Сюжет сиквела развернётся после событий первой части и будет посвящён восстановлению цивилизации после глобальной катастрофы. Его деталей нет. Судя по трейлеру, геймплей сильно не изменится, однако его показали вскользь, а полноценной демонстрации всё же не было.

Релиз Death Stranding 2: On The Beach, а это, кстати, полное название игры, состоится в 2025 году.

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