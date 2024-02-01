Роберт Дауни-младший считает, что Марго Робби заслужила больше признания за «Барби»

Фильм «Барби» стал настоящим хитом 2023 года. Летом абсолютно все соцсети были в этой картине. Особую роль в этом сыграли Марго Робби и Райан Гослинг, сыгравшие Барби и Кена соответственно.

В недавнем интервью Роберт Дауни-младший высказал мнение, что Робби получила незаслуженно мало похвалы и признания за роль Барби. Особенно сильно актёра впечатлило умение актрисы слушать других персонажей в кадре.

Это всегда впечатляет и напоминает мне, как мало нужно делать, чтобы добиться успеха. По сути это простая версия самовыражения — слушать. На мой взгляд, Марго Робби правда очень сильно недооценили, ей нужно больше признания.

«Барби» не получила официальный прокат в России, но ленту показали обходными путями.