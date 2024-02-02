Работа по 16 часов, штрафы и частые изменения — СМИ рассказали о создании The Day Before

Немецкое издание GameStar выпустило большое расследование, посвящённое тяжёлой разработке ныне закрытого сетевого экшена The Day Before. Журналисты пообщались с 16 бывшими работниками студии Fntastic и некоторыми сотрудниками издательства Mytona, попытавшись разобраться, что же пошло не так в процессе производства.

Так, бывшие разработчики подтвердили, что основной проблемой при разработке The Day Before стало руководство. Братья Готовцевы часто требовали добавить или убрать ту или иную функцию под впечатлением от недавних крупных проектов. Например, редактор персонажей разработчики переделывали несколько раз: сперва он был похож на таковой в GTA Online, после чего сместился в сторону Hogwarts Legacy и Baldur’s Gate 3.

Город в The Day Before изначально был более мрачным местом, однако руководство решило сделать его приветливее из-за «Человека-паука 2». Для того чтобы успеть за новыми требованиями, многим сотрудникам приходилось работать по 16 часов в сутки. При этом если разработчик выполнял свою работу некачественно по мнению Готовцевых, то его крупно штрафовали.

Незадолго до релиза The Day Before братья Готовцевы внезапно пропали из инфополя, появившись уже вместе с объявлением о закрытии студии Fntastic. По мнению некоторых бывших сотрудников, сейчас они открыли новую студию для работы над мобильными играми.