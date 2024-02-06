В России стартовали продажи смартфона Honor X8b с дизайном в стиле iPhone 15 Pro

В российских сетях электроники и на маркетплейсах появился бюджетный смартфон Honor X8b, представленный в середине декабря.

Цена версии с объёмом памяти 128 ГБ составляет 21 999 рублей, в то время как Honor X8b на 256 ГБ обойдётся в 24 999 рублей. Смартфон доступен в трёх цветах — чёрном, серебряном и зелёном.

Фото: Honor

Сравнительно недорогой смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, мощным процессором Snapdragon 680, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 4500 мА/ч. По дизайну Honor X8b сравнивают с iPhone 15 Pro.

6 февраля на отечественном рынке появились предложения о продаже гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Пока AR-шлем от Apple доступен только на маркетплейсах по завышенной цене.