В 2024 году выйдет около 17 мобильных телефонов Nokia — бренд всё ещё жив

В 2023 году финский конгломерат HMD Global объявил о планах на выпуск собственных смартфонов. В корпорации заявили, что при этом бренд Nokia никуда не денется, а будет сосуществовать с гаджетами материнской компании.

Как обратили внимание в издании Gizmochina, в 2024 году Nokia выпустит как минимум 17 новых устройств. Судя по всему, речь идёт в том числе о кнопочных телефонах, однако среди них наверняка будут и смартфоны. Это значит, что HDM Global действительно не собирается отказываться от одного из самых популярных телефонных брендов в истории.

Тем временем в этом году сама HDM Global анонсирует линейку смартфонов, основываясь на опыте своей дочерней компании. Деталей о будущих гаджетах пока нет.