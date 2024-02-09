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«Не думаю, что она навредила нам»: глава Take-Two — об утечке трейлера GTA 6

«Не думаю, что она навредила нам»: глава Take-Two — об утечке трейлера GTA 6
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5 декабря примерно за 12 часов до премьеры в Сеть утёк первый трейлер GTA 6. Его сперва опубликовали в X (ранее Twitter) в плохом качестве, после чего Rockstar Games была вынуждена выпустить ролик раньше времени на своём YouTube-канале.

Во время разговора с инвесторами глава Take-Two, материнской компании Rockstar Games, Штраус Зельник впервые прокомментировал утечку трейлера GTA 6. Он заявил, что разработчики очень рады тёплому приёму ролика, при этом его утечка действительно разочаровала авторов игры. Впрочем, она никак им не навредила — в этом топ-менеджер уверен.

Это здорово, когда анонс трейлера стал гигантской новостью, а затем мы были очень рады, когда сам трейлер взорвал интернет. Мы не могли испытывать более позитивные чувства на этот счёт. Что касается утечки ролика, это всегда разочаровывает команду, но в конечном итоге я не думаю, что это нам как-то навредило.

Релиз GTA 6 состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series с субтитрами на русском языке.

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