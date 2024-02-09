Блогер показал места из трейлера GTA 6 в реальной жизни

Автор канала CYRILmp4 отправился в город Майами, чтобы посетить места, которые были показаны в анонсирующем трейлере GTA 6. Также блогер воссоздал некоторые момента из ролика.

Видео доступно на YouTube-канале CYRILmp4. Права на видео принадлежат CYRILmp4/Rockstar Games.

Из видео блогера можно отметить, что ряд локаций были практически полностью перенесены из реальной жизни с незначительными изменениями.

Напомним, действия игры развернутся в вымышленном штате Леонида, в городе Вайс-Сити. При создании последнего разработчики вдохновлялись местным колоритом Майами, архитектурой и другими его особенностями.

Выход Grand Theft Auto 6 ожидается в конце 2024 года или в начале 2025 года на PS5 и Xbox Series. Появится ли игра сразу на ПК – большой вопрос.