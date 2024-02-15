Владельцы Android-смартфонов стали реже переходить на iPhone — исследование
Исследовательское агентство CIRP опубликовало новый отчёт. Из него стало известно, что по сравнению с результатами прошлого года, владельцы Android-смартфонов стали реже переходить на iPhone.
К примеру, в 2023 году приблизительно 13% новых обладателей iPhone раньше пользовались смартфоном на Android. В 2022-м данная цифра была рекордной и достигла 15%.
В последние годы очень небольшое количество клиентов либо покупали iPhone в качестве своего первого мобильного телефона, либо перешли с обычной «раскладушки». У подавляющего большинства уже был iPhone, а небольшой, но измеримый процент перешёл с Android.
Данная статистика весьма плавающая, поскольку каждый год показатель становится то немного больше, то меньше.
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