Эксперт рассказал об опасностях во время сбоев интернета

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что ущерб от падения интернета может быть незначительным для обывателей и колоссальным для крупных информсистем и бизнеса.

По словам Мясоедова, срок восстановления зависит от вышедшего из строя элемента. Гипотетически возможны и более крупные аварии. Кроме того, возможны приостановки в оформлении товаров на крупных маркетплейсах и в онлайн-магазинах, что приводит к значительным убыткам и потерям клиентской базы.

Такой сбой парализует работу Сети на неопредёленное время. Вы просто не можете открыть через обычный браузер нужный портал. При этом сами сайты остаются в рабочем состоянии.

Самая главная опасность для компаний — финансовые риски, а люди увидят в этом лишь неудобства, потому что не смогут, например, работать, если работа удалённая, или совершать другие действия в интернете.