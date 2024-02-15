Гайд для новичков в Helldivers 2: советы для успешного старта

Helldivers 2 — очередной суперхит 2024 года: только в Steam в кооперативный экшен рубятся 200 тысяч геймеров. Увы, собираясь в отряд со случайными игроками, замечаешь: многие не знают даже базовых механик. К примеру, идут на вылазку с неподходящим оружием или слишком торопятся к точке эвакуации. Если заранее узнаете секреты Helldivers 2, точно не подведёте команду.
Как исправить вылеты из игры
Серверы Helldivers 2 перегружены, поэтому готовьтесь к периодическим вылетам. Если ситуация станет совсем критической, отключите в настройках кроссплей — многим это помогает повысить стабильность работы. Ещё бывают трудности с подключением к случайным игрокам. Чтобы избежать их, добавляйте напарников в друзья. Вступить в отряд товарища обычно удаётся с первого раза.
Добывайте ресурсы на разных сложностях
Для прокачки нужно много ресурсов: жетоны открывают оружие и броню, очки реквизиции — стратагемы, образцы — улучшения для корабля. Эти ресурсы лучше фармить осмысленно. К примеру, три успешные вылазки на высокой сложности принесут целых 18 жетонов. Можно даже выполнить основное задание и погибнуть, эвакуация для начисления необязательна.
Для добычи образцов и очков реквизиции нужно дотошно исследовать карту, выполнить побочные задания, уничтожить все аванпосты. На высокой сложности (4+) это зачастую нереально, поэтому включите, допустим, непростую (2-3).
Фармить монеты на низких сложностях слишком утомительно
Фото: Arrowhead
Ищите мигающие капсулы
На локацию часто падают особые капсулы, вы узнаете их по жёлтому мерцанию. Иногда внутри лежит продвинутое оружие, жетоны, а иногда даже суперкредиты (донатная валюта, которую можно получить прямо в игре).
Такие капсулы — возможность накопить премиальную валюту для второго боевого пропуска (он платный). Всё же в бесплатном БП доступно меньше нужного числа монет.
Приятно отыскать в капсуле суперкредиты и жетоны
Фото: Arrowhead
Копите на премиальные заслуги
Скорее копите тысячу суперкредитов, ведь в платном боевом пропуске не только косметика, но и убойные пушки. Чего стоит «Зажигательный крушитель», который наносит много урона и подпаливает врагов. Конечно, этот ствол не выиграет за вас битву, но принесёт больше пользы, чем обычный дробовик.
Убойная пушка
Фото: Arrowhead
Выполняйте приказы
Каждый день адскому десантнику выдают новый приказ. Убейте 400 жуков, 200 роботов, три громилы — и получите солидную прибавку к очкам реквизиции. По сути, нужно лишь выбрать правильное задание, а дальше – играть как обычно.
На карте всегда есть задания по убийству громил
Фото: Arrowhead
Закрывайте прорывы
На локациях есть жуки, которые испускают особые феромоны и привлекают орду тварей. Если вовремя заметите такого противника и остановите его призыв, избежите беды. Эффективнее всего просто взять гранатомёт и уничтожить весь патруль парой выстрелов.
А к роботам подкрепление прибывает на кораблях. Их судно вообще можно сбить ракетницей.
Жук вызвал подкрепление
Фото: Arrowhead
Просканируйте местность
На локациях обычно есть антенна. Если запустите её через терминал и пройдёте простую мини-игру, на карте появятся все точки интереса. Это полезно, чтобы отыскать капсулы и образцы. За разблокировку антенн ещё и опыт с реквизицией дают!
Радарная станция
Фото: Arrowhead
Перезаряжайтесь с умом
Патроны в Helldivers 2 заканчиваются быстро, а пополнить запасы удаётся не всегда. Поэтому перезаряжайтесь, когда магазин почти полностью пустой — при смене обоймы неиспользованные пули исчезнут. Некоторых пушек вроде дробовиков это не касается, перезаряжайте их хоть после каждого выстрела.
Эффективнее всего перезаряжаться при почти пустой обойме. Дело в том, что если расстрелять все патроны, то время смены обоймы значительно увеличится, что может быть критичным в пылу боя.
Для победы над желчным титаном нужно очень много патронов
Фото: Arrowhead
Настройте оружие
Не все знают, что оружие можно настраивать: для этого возьмите пушку и зажмите кнопку перезарядки (R на ПК, квадрат на PS5). На экране появится меню с выбором темпа стрельбы, кратностью прицела, а также с другими возможностями в зависимости от пушки.
С таким прицелом удобнее стрелять по врагам вдали
Фото: Arrowhead
Ищите слабые места, изучайте врагов
Громила — первый по-настоящему серьёзный враг на пути Адского десантника. Он покрыт бронёй, поэтому победить его можно только мощнейшим оружием, орбитальными ударами или выстрелами по уязвимому месту под хвостом.
При атаке громила набирает скорость и несётся на вас. Если встанете у скалы и в последний момент отпрыгнете, монстр врежется и будет ошеломлён. Это идеальный момент, чтобы с ним расправиться.
Бегу от громилы
Фото: Arrowhead
У каждого из серьёзных противников есть свои слабые стороны, поэтому старайтесь подходить к их уничтожению более осмысленно.
Не сильно переживайте о времени
Одни задания длятся по 40 минут, другие — по 12. Но что случится, когда время выйдет? Всё просто: улетит флагманский корабль, который сбрасывает патроны, наносит орбитальные удары, поставляет подкрепление.
Эвакуироваться без стратагемов сложнее, но всё-таки реально. Главное, бегайте по точке вылета и верьте в чудо.
По истечении таймера вызвать турель уже не выйдет
Фото: Arrowhead
Ищите точку эвакуации по сигналу
Удобнее всего отыскать место эвакуации на карте, поставить метку и спокойно к ней бежать. Вот только на высокой сложности за спиной обычно копошатся сотни жуков, так что лазать в карте попросту нет времени.
В такие моменты просто осмотритесь и найдите синий сигнал. Он указывает на место, где приземлится спасательный шаттл.
Синий луч подсказывает путь
Фото: Arrowhead
Берегите напарника
Как бы вы ни старались, а всё равно случайно убьёте напарника — причём не раз и даже не 10. Вы можете лишь сократить количество огня по своим. Для этого подальше метайте маяки для нанесения орбитального удара и ставьте турели в углу, а не посреди арены — они палят по жукам и не беспокоятся о десантниках на пути.
Ни разу не убить напарника реально (нереально)
Фото: Arrowhead
Почаще экспериментируйте
В Helldivers 2 нет бесполезных стратагемов — каждый пригодится для особого случая. К примеру, обычная кассетная бомбардировка полезна для зачистки гнёзд, а бомбардировка с напалмом помогает с обороной контрольной точки. Из пулемёта приятно стрелять по хилым жукам, но на вылазку к роботам лучше взять пробивающий броню рельсотрон.
Чаще открывайте новые стратагемы и тестируйте их в бою — так и соберёте ультимативный билд для всех заданий.
Дрон летает за десантником и ведёт огонь
Фото: Arrowhead
Стреляйте сидя и лёжа
Во время атакующих действий нужно носиться по арене и лихо отстреливать гадов. Но при обороне лучше стрелять сидя или лёжа, такая позиция сильно повысит точность.
Смена позиции снижает отдачу
Фото: Arrowhead
Взрывайте ящики
Многие наверняка не придавали значения синим ящикам, рядом с которыми лежат припасы. Однако их можно взрывать — гранатой или гранатомётом. Внутри могут быть даже суперкредиты.
Его можно взорвать
Фото: Arrowhead
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