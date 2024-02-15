Гайд для новичков в Helldivers 2: советы для успешного старта

Helldivers 2 — очередной суперхит 2024 года: только в Steam в кооперативный экшен рубятся 200 тысяч геймеров. Увы, собираясь в отряд со случайными игроками, замечаешь: многие не знают даже базовых механик. К примеру, идут на вылазку с неподходящим оружием или слишком торопятся к точке эвакуации. Если заранее узнаете секреты Helldivers 2, точно не подведёте команду.

Как исправить вылеты из игры

Серверы Helldivers 2 перегружены, поэтому готовьтесь к периодическим вылетам. Если ситуация станет совсем критической, отключите в настройках кроссплей — многим это помогает повысить стабильность работы. Ещё бывают трудности с подключением к случайным игрокам. Чтобы избежать их, добавляйте напарников в друзья. Вступить в отряд товарища обычно удаётся с первого раза.

На 15 февраля большинство вылетов удалось свести почти на нет, поэтому совет может быть уже не настолько актуальным.

Добывайте ресурсы на разных сложностях

Для прокачки нужно много ресурсов: жетоны открывают оружие и броню, очки реквизиции — стратагемы, образцы — улучшения для корабля. Эти ресурсы лучше фармить осмысленно. К примеру, три успешные вылазки на высокой сложности принесут целых 18 жетонов. Можно даже выполнить основное задание и погибнуть, эвакуация для начисления необязательна.

Для добычи образцов и очков реквизиции нужно дотошно исследовать карту, выполнить побочные задания, уничтожить все аванпосты. На высокой сложности (4+) это зачастую нереально, поэтому включите, допустим, непростую (2-3).

Фармить монеты на низких сложностях слишком утомительно Фото: Arrowhead

Ищите мигающие капсулы

На локацию часто падают особые капсулы, вы узнаете их по жёлтому мерцанию. Иногда внутри лежит продвинутое оружие, жетоны, а иногда даже суперкредиты (донатная валюта, которую можно получить прямо в игре).

Такие капсулы — возможность накопить премиальную валюту для второго боевого пропуска (он платный). Всё же в бесплатном БП доступно меньше нужного числа монет.

Приятно отыскать в капсуле суперкредиты и жетоны Фото: Arrowhead

Копите на премиальные заслуги

Скорее копите тысячу суперкредитов, ведь в платном боевом пропуске не только косметика, но и убойные пушки. Чего стоит «Зажигательный крушитель», который наносит много урона и подпаливает врагов. Конечно, этот ствол не выиграет за вас битву, но принесёт больше пользы, чем обычный дробовик.

Убойная пушка Фото: Arrowhead

Выполняйте приказы

Каждый день адскому десантнику выдают новый приказ. Убейте 400 жуков, 200 роботов, три громилы — и получите солидную прибавку к очкам реквизиции. По сути, нужно лишь выбрать правильное задание, а дальше – играть как обычно.

На карте всегда есть задания по убийству громил Фото: Arrowhead

Закрывайте прорывы

На локациях есть жуки, которые испускают особые феромоны и привлекают орду тварей. Если вовремя заметите такого противника и остановите его призыв, избежите беды. Эффективнее всего просто взять гранатомёт и уничтожить весь патруль парой выстрелов.

А к роботам подкрепление прибывает на кораблях. Их судно вообще можно сбить ракетницей.

Жук вызвал подкрепление Фото: Arrowhead

Просканируйте местность

На локациях обычно есть антенна. Если запустите её через терминал и пройдёте простую мини-игру, на карте появятся все точки интереса. Это полезно, чтобы отыскать капсулы и образцы. За разблокировку антенн ещё и опыт с реквизицией дают!

Радарная станция Фото: Arrowhead

Перезаряжайтесь с умом

Патроны в Helldivers 2 заканчиваются быстро, а пополнить запасы удаётся не всегда. Поэтому перезаряжайтесь, когда магазин почти полностью пустой — при смене обоймы неиспользованные пули исчезнут. Некоторых пушек вроде дробовиков это не касается, перезаряжайте их хоть после каждого выстрела.

Эффективнее всего перезаряжаться при почти пустой обойме. Дело в том, что если расстрелять все патроны, то время смены обоймы значительно увеличится, что может быть критичным в пылу боя.

Для победы над желчным титаном нужно очень много патронов Фото: Arrowhead

Настройте оружие

Не все знают, что оружие можно настраивать: для этого возьмите пушку и зажмите кнопку перезарядки (R на ПК, квадрат на PS5). На экране появится меню с выбором темпа стрельбы, кратностью прицела, а также с другими возможностями в зависимости от пушки.

С таким прицелом удобнее стрелять по врагам вдали Фото: Arrowhead

Ищите слабые места, изучайте врагов

Громила — первый по-настоящему серьёзный враг на пути Адского десантника. Он покрыт бронёй, поэтому победить его можно только мощнейшим оружием, орбитальными ударами или выстрелами по уязвимому месту под хвостом.

При атаке громила набирает скорость и несётся на вас. Если встанете у скалы и в последний момент отпрыгнете, монстр врежется и будет ошеломлён. Это идеальный момент, чтобы с ним расправиться.

Бегу от громилы Фото: Arrowhead

У каждого из серьёзных противников есть свои слабые стороны, поэтому старайтесь подходить к их уничтожению более осмысленно.

Не сильно переживайте о времени

Одни задания длятся по 40 минут, другие — по 12. Но что случится, когда время выйдет? Всё просто: улетит флагманский корабль, который сбрасывает патроны, наносит орбитальные удары, поставляет подкрепление.

Эвакуироваться без стратагемов сложнее, но всё-таки реально. Главное, бегайте по точке вылета и верьте в чудо.

По истечении таймера вызвать турель уже не выйдет Фото: Arrowhead

Ищите точку эвакуации по сигналу

Удобнее всего отыскать место эвакуации на карте, поставить метку и спокойно к ней бежать. Вот только на высокой сложности за спиной обычно копошатся сотни жуков, так что лазать в карте попросту нет времени.

В такие моменты просто осмотритесь и найдите синий сигнал. Он указывает на место, где приземлится спасательный шаттл.

Синий луч подсказывает путь Фото: Arrowhead

Берегите напарника

Как бы вы ни старались, а всё равно случайно убьёте напарника — причём не раз и даже не 10. Вы можете лишь сократить количество огня по своим. Для этого подальше метайте маяки для нанесения орбитального удара и ставьте турели в углу, а не посреди арены — они палят по жукам и не беспокоятся о десантниках на пути.

Ни разу не убить напарника реально (нереально) Фото: Arrowhead

Почаще экспериментируйте

В Helldivers 2 нет бесполезных стратагемов — каждый пригодится для особого случая. К примеру, обычная кассетная бомбардировка полезна для зачистки гнёзд, а бомбардировка с напалмом помогает с обороной контрольной точки. Из пулемёта приятно стрелять по хилым жукам, но на вылазку к роботам лучше взять пробивающий броню рельсотрон.

Чаще открывайте новые стратагемы и тестируйте их в бою — так и соберёте ультимативный билд для всех заданий.

Дрон летает за десантником и ведёт огонь Фото: Arrowhead

Стреляйте сидя и лёжа

Во время атакующих действий нужно носиться по арене и лихо отстреливать гадов. Но при обороне лучше стрелять сидя или лёжа, такая позиция сильно повысит точность.

Смена позиции снижает отдачу Фото: Arrowhead

Взрывайте ящики

Многие наверняка не придавали значения синим ящикам, рядом с которыми лежат припасы. Однако их можно взрывать — гранатой или гранатомётом. Внутри могут быть даже суперкредиты.

Его можно взорвать Фото: Arrowhead

Есть другие советы, которые облегчают бои? Поделитесь ими в комментариях!