Журналисты издания «Известия» сообщили, что в 2023 году в России резко выросли продажи «кустарных» компьютеров — их доля от общего числа ПК выросла до 20%. Причём в 2022-м подобные устройства составляли около 11% от всего рынка.

Авторы материала имеют в виду компьютеры, которые не относились к какому-либо бренду, то есть были собраны кустарным/полукустарным способом прямо в магазине или на радиорынке. Ко всему прочему, продажи таких ПК выросли за год более чем в два раза — до 260 тысяч штук.

Поскольку настольные компьютеры ведущих мировых брендов перестали поставляться в Россию — во всяком случае, по параллельному [импорту] их ввозится значительно меньше, чем ноутбуков, нишу захватывают локальные сборщики.

Согласно данным сервиса «Авито», в прошедшем году средняя стоимость компьютера, собранного частными лицами, составляла 40 тысяч рублей.