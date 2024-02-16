iPhone 15 Pro подешевел в России до 98 тысяч рублей — СМИ

Редакция издания Hi-Tech Mail.ru обратила внимание, что цена смартфона iPhone 15 Pro снизилась в России на 23%. Если до этого гаджет продавался по цене в 150-170 тысяч рублей, то сейчас он подешевел до рекордных 98 тысяч рублей.

Такую сумму просят за версию смартфона со 128 ГБ памяти. Отметим, что подобный спад цены наблюдается и в случае с другими смартфонами Apple. К примеру, в конце января стоимость iPhone 14 Pro в России упала на 16% — до рекордных 96 тысяч рублей.

Напомним, iPhone 15 Pro предлагает своим покупателям 6,1-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Девайс работает на процессоре Apple A17 Bionic.

Линейка смартфонов iPhone 15 поступила в продажу в сентябре 2023 года.