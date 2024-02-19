Samsung стала крупнейшим производителем телевизоров в 2023 году — 18-й раз подряд

Компания Samsung вновь заняла первое место в списке самых крупных производителей телевизоров в 2023 году. Об этом сообщает издание SamMobile со ссылкой на аналитическую фирму Omdia.

Южнокорейская корпорация добивается этого результата уже 18 лет подряд — впервые она перехватила лидерство в 2006 году и с тех пор не уступала позицию ни разу. В 2023 году Samsung произвела около 30,1% телевизоров от общего мирового объёма умных дисплеев.

Помимо общей доли, Samsung также заняла первую строчку по продаже телевизоров премиум-класса. По данным Omdia, южнокорейская компания занимает около 60,5% рынка устройств с ценой от $ 2500 и размером экрана от 75 дюймов. Для сравнения: в 2022 году компания занимала около 48% премиум-сегмента.