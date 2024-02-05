В телевизорах Samsung отключат поддержку Google Ассистента

Телевизоры южнокорейской компании Samsung перестанут поддерживать Google Ассистента. Об этом корпорация сообщила на своём официальном сайте, назвав дату отключения функции — 1 марта 2024 года.

Важно! В связи с изменением политики Google, функция Google Ассистент больше не будет доступна на телевизорах Samsung с 1 марта 2024 года.

Поддержки голосового ассистента лишатся большинство телевизоров Samsung, выпущенные за последние годы. В их число входят линейки Smart TV 2022 года и Smart TV 2021 года, устройства QLED 8K и 4K, Crystal UHD и Lifestyle 2020 года.

Про какое конкретно изменение в политике Google сообщается на сайте компании, неизвестно. Вполне возможно, опция Ассистента пропадёт также из смартфонов и других умных устройств корпорации, однако пока подтверждений этому нет.