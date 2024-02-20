В России стартовали продажи сверхбюджетного смартфона Redmi A3 с большой батареей

Китайская компания Xiaomi объявила о старте продаж сверхбюджетного смартфона Redmi A3. Гаджет уже можно приобрести в розничных магазинах страны по цене от 6999 рублей в трёх цветах: чёрный, голубой и зелёный.

Redmi A3 получил 6,7-дюймовый экран с разрешением 1600х720 пикселей и частотой 90 Гц. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G36 с 3/4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти и батареей объёмом 5000 мА/ч с поддержкой зарядки до 10 Вт.

Устройство получило двойную камеру: основная 8 Мп и вспомогательная 0,08 Мп. Фронтальная камера получила датчик на 5 Мп. Устройство поддерживает разъём USB Type-C, модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и модуль 3,5 мм для подключения проводных наушников.