Apple Vision Pro подешевела в России в два раза

По информации газеты «Известия», стоимость гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro с момента начала продаж упала более чем в два раза. Ещё 6 февраля версия гаджета на 256 ГБ в маркетплейсах стоила 899 тысяч рублей, а сейчас её можно приобрести за 412 тысяч рублей.

В Restore на старте продаж шлем можно было купить за 699 тысяч рублей, сейчас за 629 тысяч. Представитель компании Людмила Семушина объяснила это тем, что в момент старта продаж устройство было в дефиците.

По словам руководителя направления Apple компании diHouse Любови Морозовой, в России начальная стоимость товаров Apple всегда завышена.

Стоимость любого продукта Apple на момент начала продаж на российском рынке всегда завышена на 40–50%, товар при этом обычно завезён неофициально. Но примерно через месяц на рынок приходят основные партии новинки по схеме параллельного импорта, в результате цена снижается до реального уровня.