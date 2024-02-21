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Банк Qiwi заблокировал вывод средств с кошельков

Банк Qiwi заблокировал вывод средств с кошельков
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Сегодня стало известно о том, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Qiwi. Корреспондент издания «РИА Новости» выяснил, что банк заблокировал вывод средств с кошельков.

Согласно данным, банк не проводит платежи, поэтому нельзя вывести деньги с Qiwi, например, на другой банк. Вместе с этим перестала работать и принадлежащая ему система Contact, через которую можно было переводить деньги за границу.

Причина отзыва лицензии у Qiwi — банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В связи с этим через Qiwi больше нельзя пополнить свой кошелёк Steam, чем пользовались многие геймеры.

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