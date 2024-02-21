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Развеян один из самых популярных мифов про iPhone

Развеян один из самых популярных мифов про iPhone
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Журналисты издания Gizmodo развеяли один из самых популярных мифов про iPhone. По словам издания, привычка закрывать «работающие» в фоне приложения на iOS — бесполезная, поскольку это не ускоряет работу смартфона и не экономит заряд аккумулятора.

Это просто ложь, в которой мы все жили. Закрытие фоновых приложений ничего не даёт, потому что эти приложения на самом деле не «запущены».

В своём утверждении журналисты ссылаются на сообщение вице-президента Apple по разработке программного обеспечения Крейга Федериги от 2016 года. Тогда топ-менеджер заявил, что фоновые приложения не влияют на работу аккумулятора и быстродействие смартфона. После проверок высказывание Федериги оказалось правдивым.

По словам Gizmodo, этот миф мог возникнуть на форумах сообщества через несколько дней после выпуска первого iPhone.

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