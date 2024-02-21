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Названы приложения, которые больше всего расходуют заряд аккумулятора смартфона

Названы приложения, которые больше всего расходуют заряд аккумулятора смартфона
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Издание MySmartPrice проанализировало отчёт DxOMark и составило список приложений, которые больше всего расходуют заряд аккумулятора смартфона. В категории общения лидерами по расходу аккумулятора стали стоковое приложение для отправки SMS, Messenger и Snapchat.

В категории приложений для просмотра коротких видеороликов наибольшее влияние на батарею оказали YouTube Shorts, TikTok и Snapchat Spotlight. Что касается стриминговых сервисов, из них больше всего заряда «забирают» Amazon Prime Video, Disney, YouTube и Netflix.

Также удалось выявить и факторы, влияющие на разряд батареи: постоянный поиск сети, различная фоновая активность, частые уведомления и активные службы геолокации, в том числе GPS.

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