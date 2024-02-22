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Расписание соревнований и матчей Игр Будущего 2024 на четверг, 22 февраля

Расписание Игр будущего в Казани на 22 февраля — хоккей, баскетбол и Dota 2
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В четверг, 22 февраля, в Казани пройдут соревнования в рамках восьми видов программы Игр будущего – 2024.

Первые матчи проведут борцы и кибатлеты, в то время как в Dota 2 и фиджитал-хоккее борьба за победу на турнире уже близится к завершению. Сегодня же станет известен первый победитель Игр — чемпион в виртуальной велогонке.

Расписание турнира Dota 2 на Играх будущего, 22 февраля:

  • 10:00. 1/4 финала, LGD Gaming (Китай) — Neon Esports (Филиппины);
  • 13:20. 1/4 финала, Invictus Gaming (Китай) — Entity (Восточная Европа);
  • 16:40. 1/4 финала, Xtreme Gaming (Китай) — Azure Ray (Китай);
  • 20:00. 1/4 финала, PSG.Quest (Ближний Восток) — BOOM Esports (Перу);

Расписание турнира по Warface + лазертаг на Играх будущего, 22 февраля:

  • 11:00. Группа А, Antayo (Россия) — Bezpontov (Россия);
  • 13:45. Группа А. Awinaw (Россия) — Young (Россия);
  • 18:00. Группа B. HLS (Россия) — Winstrike (Россия);
  • 20:45. Группа B. Synergy Repulse (Россия) — Penny (Россия).

Расписание турнира по Миру танков на Играх будущего, 22 февраля:

  • 11:30. Группа А. Rise (Россия) — SCANDAL (Россия);
  • 14:00. Группа А. Synergy 0ilGas (Россия) — ENEMY (Россия);
  • 17:30. Группа B. WhoСares? (Россия) — Vechnaya Zima (Россия);
  • 20:00. Группа B. SOLNCE (Россия) — BEYOND (Россия);

Расписание фиджитал-хоккея на Играх будущего 22 февраля:

  • 14:00. Полуфинал. Liga Pro Team (Россия) — Ak Bars (Россия);
  • 15:30. Полуфинал. Cosmos X17 (Россия) — Baltic Select (Латвия).

Расписание фиджитал-баскетбола на Играх будущего 22 февраля:

  • 16:30. Группа С. Exponenta Team (Беларусь) — Carribean squad (Венесуэла);
  • 17:45. Группа С. Ramboot Esports (Испания) — MDMX (Китай);
  • 19:30. Группа D. Liga Pro Team (Россия) — Holcattes (Гондурас);
  • 20:45. Группа D. Paris Phygital (Франция) — Antananarivo (Мадагаскар)

Расписание других видов на Играх будущего 22 февраля:

  • 11:00. Виртуальная велогонка, финал соревнований (Экстрим-парк «УРАМ»);
  • 15:00. Фиджитал-единоборства, предварительный этап (Дворец единоборств АК Барс);
  • 15:00. Кибатлетика, квалификация (Иннополис).

Полное расписание Игр можно найти в материале ниже.

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