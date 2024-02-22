Сценарий продолжения фильма «Анчартед: На картах не значится» готов

В свежем интервью изданию Screen Rant Марк Уолберг рассказал, что в Sony Pictures закончили работу над сценарием сиквела «Анчартед: На картах не значится». Притом случилось это совсем недавно.

Уолберг пошутил, что теперь ему точно придётся отращивать усы. Более того, в Sony ему так и заявили: «Начинай отращивать усы».

На самом деле, мне только сегодня позвонили и сообщили, что они подготовили сценарий. Я не могу отрастить настоящую бороду и усы, но они сказали: «Начинай отращивать усы. Это займёт некоторое время». Мне было бы интересно посмотреть куда нас заведет новое приключение. Но я взволнован! Я знаю, что зрителям действительно понравился первый фильм.

Первая часть «Анчартед» вышла в 2022 году. Главную роль исполнил Том Холланд. Лента получила неплохие отзывы и оставила в финале явный намёк на сиквел.