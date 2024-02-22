Сериал «Аколит» по «Звёздным войнам» выйдет 5 июня — СМИ

Издание Collider сообщило, что премьера сериала «Аколит» по «Звёздным войнам» состоится 5 июня. Ранее издание уже называло окно выхода, но не указывало точное число, а сейчас оно известно.

Действие «Аколита» развернётся задолго до событий первого эпизода «Звёздных войн», сериал расскажет новую историю. Ранее авторы проекта говорили, что вдохновлялись фильмами Акиры Куросавы и черпали вдохновение из ленты «Три негодяя в скрытой крепости».

По словам создателей шоу, оно позволит узнать историю франшизы с точки зрения злодеев. Одну из главных ролей исполняет Дафни Кин, звезда «Логана». У её героини будет световой меч. Вместе с Кин в сериале сыграли Амандла Стенберг, Ли Джон-джэ, Йонас Суотамо, Джоди Тёрнер-Смит, Мэнни Хасинто и Чарли Барнетт.

Шоураннером выступает Лесли Хедланд.