Огромное дополнение со множеством контента — детали аддона Elden Ring: Shadow of Erdtree

21 февраля студия FromSoftware опубликовала трейлер Shadow of the Erdtree — крупного дополнения для Elden Ring. Глава разработки проекта Хидетака Миядзаки дал большое интервью изданию Eurogamer, в котором раскрыл подробности грядущего аддона.

Так, Shadow of the Erdtree — самое крупное дополнение в истории FromSoftware. Оно куда больше и насыщеннее аддона The Old Hunters для Bloodborne и двух дополнений для Dark Souls 3. Его действие развернётся примерно в тот же временной период, что и основная игра. Игроки отправятся в мир Теней по пути Микеллы Неомрачённого, где они узнают больше сюжетных деталей о нём и королеве Марике.

Мир в Shadow of the Erdtree физически отделён от Междуземья — игроки смогут попасть туда с помощью телепортации. В стране Теней также есть просторные локации и подземелья, однако они будут плавно перетекать друг в друга — в отличие от основной игры. Геймеров ждут более десяти новых боссов, множество видов нового оружия и снаряжения.

Что касается сложности, то дополнение выполнено в духе финала Elden Ring. Геймеры, сразившие Малению, будут особенно довольны, отмечает Миядзаки. При этом отказываться от ядовитых болот разработчик не намерен — в аддоне будет ещё одно неприятное место с отравленными поверхностями.

Дополнение Shadow of the Erdtree поступит в продажу 21 июня на ПК и консолях. Аддон выйдет в России с субтитрами на русском языке — в Steam его стоимость составляет 2399 рублей.