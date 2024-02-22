В пиратский экшен Skull and Bones сыграло всего лишь 850 тысяч человек — СМИ

Журналист Том Хендерсон поделился, что в пиратский экшен Skull and Bones сыграло всего лишь 850 тысяч человек — число актуально на вторую половину февраля. Ко всему прочему, данная цифра учитывает людей, которые играли в пробную версию тайтла.

Один из его источников Хедерсоа связывает такое небольшое количество геймеров с высокой стоимостью проекта в $ 70. Несмотря на это, среднее ежедневное время игры в Skull and Bones составляет приличные 3-4 часа.

Также журналист заявил, что сотрудники Ubisoft неоднократно критиковали руководство за столь высокую цену тайтла. По словам одного из разработчиков, пиратский экшен должен стоить $ 30-40.

Skull and Bones уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с русскими субтитрами.