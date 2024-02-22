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Смартфон Xiaomi 14 Ultra (Ксиоми 14 ультра): цена, дата выхода, камера, батарея и другие особенности

Представлен флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra
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22 февраля на мероприятии в Китае был официально представлен флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra. Устройство работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и операционной системе HyperOS.

Фото: Xiaomi

Гаджет оснащён 6,73-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3200 х 1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 3000 нит и поддержкой HDR10+. Ещё смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68, а под экраном спрятан ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Ко всему прочему, устройство обладает аккумулятором с ёмкостью 5300 мА/ч, который поддерживает быструю проводную зарядку до 90 Вт, а также беспроводную до 50 Вт. Смартфон доступен для покупки в трёх расцветках: чёрной, белой и синей.

На данный момент Xiaomi 14 Ultra продаётся только на территории Китая по цене от 6499 юаней (~ 85 тыс. рублей). Ожидается, что глобальные версии девайса представят в конце этой недели в рамках мероприятия MWC 2024 в Барселоне.

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